Ex-STF sobe o tom e chama Trump de supremacista

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) entre 1989 e 2020, o jurista Celso de Mello Filho subiu o tom contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar as sanções aplicadas pela Casa Branca ao Brasil e a Alexandre de Moraes, magistrado da Corte.

Segundo Celso, Trump tem se comportado, seja por seus atos recentes ou declarações, como um "supremacista branco" e "monarca". Entre as ações recentes do presidente americano, está o uso da Lei Magnitsky contra Moraes.

"As declarações e atos desse negacionista e supremacista branco, pretenso monarca presidencial e Senhor do Universo, expõem e revelam a face arbitrária, insensível e cruel de Trump", disparou em entrevista à Veja.

Ações de Trump contra Moraes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem aplicado uma série de sanções contra o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, alegando uma perseguição do Judiciários ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além da sobretaxa de até 50% a produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, a Casa Branca também suspendeu o visto de Moraes para entrar no país, e aplicou a Lei Magnitsky, que prevê uma série de restrições econômicas.