Trump ataca Brasil e fala em execução política contra Bolsonaro

O Brasil voltou a ser alvo de duras críticas dos Estados Unidos (EUA). Nesta quinta-feira, 14, o presidente Donald Trump criticou a parceria comercial com o país de Lula (PT) e voltou a atacar o sistema Judiciário brasileiro.

“O Brasil tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas, como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito mais do que estávamos cobrando. E não estávamos cobrando nada essencialmente”, disse o americano.

As declarações do republicano referem-se às sanções econômicas de 50% sobre as exportações brasileiras, que entraram em vigor no último dia 6 deste mês. A medida foi anunciada por meio de uma carta direcionada ao chefe do Executivo como forma de retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a trama golpista.

Em entrevista, Trump voltou a sair em defesa do ex-mandatário e disse que as medidas impostas a Bolsonaro são uma espécie de “execução política”.

“E o Brasil tem algumas leis ruins em vigor onde eles pegaram um presidente e colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo e acontece que eu conheço o homem e vou te dizer: ‘Eu sou muito bom em pessoas, eu acho que isso é uma execução política o que eles estão tentando fazer com Bolsonaro”, afirmou o presidente dos EUA.

Guerra comercial

O americano endossou o seu descontentamento com o Brasil, classificando o país como “um dos piores da Terra”.

“Mas eles também nos trataram muito mal como parceiros comerciais por muitos anos. Um dos piores países da Terra para isso. Eles cobraram taxas enormes e eles tornaram muito difícil fazer qualquer coisa”, pontuou Trump.

Anunciada no dia 9 de julho, tendo como justificativa uma suposta perseguição do Judiciário a Bolsonaro, a taxa foi oficializada no dia 30 do mesmo mês, mas adiada para começar nesta quarta, 6 (a expectativa é que tivesse início no primeiro dia de agosto).

Trump planeja mais sanções ao STF após reunião

O presidente americano sentou à mesa hoje com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, em Washington. Após o encontro, os EUA voltaram a falar em sanções.

A Casa Branca estuda sancionar com a Lei Magnitsky, a mesma usada contra Moraes, os ministros que condenarem o ex-presidente por golpe de Estado. Integram o colegiado Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux.

Ontem, Eduardo Bolsonaro diz que estava disposto a ir até às últimas consequências contra o ministro Alexandre de Moraes.

“Estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui, dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para o abismo”, afirmou, em entrevista à BBC News.

Itens que estão no tarifaço

Ao todo, cerca de 694 itens foram retirados da lista de produtos que serão tarifados. O grupo engloba importantes mercadorias, como café, carne bovina, ferro e petróleo.

Foram retirados da sobretaxa adicional os seguintes insumos:

