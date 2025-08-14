Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRISE DIPLOMÁTICA

Trump ataca Brasil e fala em execução política contra Bolsonaro

Presidente dos EUA intensifica guerra comercial contra país e sai em defesa de Bolsonaro

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

14/08/2025 - 16:40 h
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump -

O Brasil voltou a ser alvo de duras críticas dos Estados Unidos (EUA). Nesta quinta-feira, 14, o presidente Donald Trump criticou a parceria comercial com o país de Lula (PT) e voltou a atacar o sistema Judiciário brasileiro.

“O Brasil tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas, como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito mais do que estávamos cobrando. E não estávamos cobrando nada essencialmente”, disse o americano.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As declarações do republicano referem-se às sanções econômicas de 50% sobre as exportações brasileiras, que entraram em vigor no último dia 6 deste mês. A medida foi anunciada por meio de uma carta direcionada ao chefe do Executivo como forma de retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a trama golpista.

Leia Também:

Governo Trump revoga vistos de funcionários ligados ao Mais Médicos
Secretário de Trump compartilha vídeo contra voto feminino
Lula prioriza preservação de empregos em plano contra tarifa de Trump
Sanções de Trump causam tensão em ministros do STF

Em entrevista, Trump voltou a sair em defesa do ex-mandatário e disse que as medidas impostas a Bolsonaro são uma espécie de “execução política”.

“E o Brasil tem algumas leis ruins em vigor onde eles pegaram um presidente e colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo e acontece que eu conheço o homem e vou te dizer: ‘Eu sou muito bom em pessoas, eu acho que isso é uma execução política o que eles estão tentando fazer com Bolsonaro”, afirmou o presidente dos EUA.

Guerra comercial

O americano endossou o seu descontentamento com o Brasil, classificando o país como “um dos piores da Terra”.

“Mas eles também nos trataram muito mal como parceiros comerciais por muitos anos. Um dos piores países da Terra para isso. Eles cobraram taxas enormes e eles tornaram muito difícil fazer qualquer coisa”, pontuou Trump.

Anunciada no dia 9 de julho, tendo como justificativa uma suposta perseguição do Judiciário a Bolsonaro, a taxa foi oficializada no dia 30 do mesmo mês, mas adiada para começar nesta quarta, 6 (a expectativa é que tivesse início no primeiro dia de agosto).

Trump planeja mais sanções ao STF após reunião

O presidente americano sentou à mesa hoje com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, em Washington. Após o encontro, os EUA voltaram a falar em sanções.

A Casa Branca estuda sancionar com a Lei Magnitsky, a mesma usada contra Moraes, os ministros que condenarem o ex-presidente por golpe de Estado. Integram o colegiado Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux.

Ontem, Eduardo Bolsonaro diz que estava disposto a ir até às últimas consequências contra o ministro Alexandre de Moraes.

“Estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata do poder. Se depender de mim, a gente vai continuar aqui, dobrando a aposta até que a pressão seja insustentável e as pessoas que sustentam Moraes larguem a mão dele para que ele vá sozinho para o abismo”, afirmou, em entrevista à BBC News.

Itens que estão no tarifaço

Ao todo, cerca de 694 itens foram retirados da lista de produtos que serão tarifados. O grupo engloba importantes mercadorias, como café, carne bovina, ferro e petróleo.

Foram retirados da sobretaxa adicional os seguintes insumos:

  • Castanha-do-Brasil
  • Artigos de aeronaves civis não militares
  • Gases naturais, propano, butano, etileno, propileno, butileno, butadieno
  • Alumínio, silício, óxido de alumínio, potassa cáustica
  • Produtos químicos, fertilizantes, cera, resíduos petrolíferos
  • Madeira, cortiça aglomerada, polpa química de madeira, polpa de algodão, polpa de fibras vegetais, celulose
  • Tipos de pedras, fibras, crocidolita, amianto, misturas de fricção
  • Prata e ouro, na forma de lingote ou dore
  • Ferro-gusa, ligas de ferro, ferronióbio, e outros produtos primários de ferro e aço
  • Fertilizantes minerais e químicos variados
  • Prata e ouro (lingote ou dore)
  • Minério de ferro, aglomerado e não aglomerado
  • Sucos de laranja congelados e não congelados

Itens que serão tarifados:

  • Laranja;
  • Petróleo;
  • Metal;
  • Café;
  • Ferro;
  • Soja;
  • Celulose.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Donald Trump guerra comercial Jair Bolsonaro Relação EUA-Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente dos EUA, Donald Trump
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

Presidente dos EUA, Donald Trump
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Presidente dos EUA, Donald Trump
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

Presidente dos EUA, Donald Trump
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x