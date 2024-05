Rússia alerta para “enorme perigo” caso Otan ajude a Ucrânia | A TARDE

A Rússia disse nesta quarta-feira, 08, que o envio de tropas da Otan para a Ucrânia seria extremamente perigoso, ao mesmo tempo em que Moscou observa de perto uma petição ucraniana que pedia intervenção do ocidente.

A petição, publicada no site do presidente ucraniano, diz que a Ucrânia deve pedir aos Estados Unidos, Reino Unido e outros países que enviem tropas para ajudá-la a repelir a invasão da Rússia.



“Temos dito repetidamente que a intervenção direta no terreno neste conflito pelos militares dos países da Otan potencialmente carrega um enorme perigo, por isso consideramos isso uma provocação extremamente desafiadora e, claro, estamos observando isso com muito cuidado.”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A Otan apoiou a Ucrânia na guerra, fornecendo-lhe armas cada vez mais poderosas, incluindo tanques e mísseis de longo alcance, mas não interveio diretamente com as tropas – algo que o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente russo Vladimir Putin advertiram que poderia levar a uma terceira guerra mundial.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a questão do envio de tropas ocidentais para a Ucrânia surgiria “legitimamente” se a Rússia rompesse as linhas ucranianas e Kiev pedisse.

De acordo com a CNN Brasil, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, disse nesta quarta-feira, 08, que a Rússia terá como alvo as tropas francesas se forem enviadas para a Ucrânia.

Publicações relacionadas