Saiba o que são enguias, animal retirado do ânus de homem no Vietnã

No último fim de semana, um caso intrigou a medicina mundial. Natural do Vietnã, um homem que buscava mais prazer sexual teria utilizado uma enguia viva, penetrando o animal em seu ânus juntamente com um limão, que foram posteriormente removidos em procedimento cirúrgico.

O caso aconteceu no dia 27 de julho, mas ganhou os noticiários de todo o mundo somente neste sábado, 3 de agosto. O animal tinha em torno de 60 centímetros e estava se alimentando de órgãos do vietnamita.

Enguias são animais que pertencem à ordem dos peixes anguiliformes. Certamente, sua forma que lembra uma cobra é um dos motivos de serem tão temidas. No entanto, esse temor não se restringe apenas a esse aspecto.

Além disso, é conhecida por sua capacidade de gerar fortes correntes elétricas. Desse modo, são denominadas também como “peixes-elétricos”, ainda podendo chegar a superar três metros de comprimento.



Conhecidas como um dos animais mais antigos do mundo, as enguias são fáceis de se identificar por conta da sua forma. O animal possui uma pele mucosa lisa para deslizar melhor na água. Ela tem escamas microscópicas e nadadeiras que envolvem a cauda.

As enguias têm os dentes bem afiados e se alimentam de camarões, peixes, mexilhões, lesmas e vermes. Assim como outros peixes, o animal respira pelas guelras, mas, algumas espécies, absorvem oxigênio pela pele.

Por fim, o peixe costuma viver em rios e mares. Devido à capacidade de absorver oxigênio pela pele, elas também conseguem ficar até 1h fora da água.