Homem passa por cirurgia após enfiar enguia viva de 60cm no ânus

Enguia sendo retirada - Foto: Reprodução

Uma enguia viva de 60 centímetros de comprimento foi removida do corpo de um paciente em 27 de julho, no Vietnã. Segundo o 'Vietnam News', o animal passou a mastigar o intestino do homem, que inseriu o peixe no ânus para obter prazer sexual.

"A enguia havia mordido o reto e o cólon do paciente para escapar para a cavidade abdominal", disse Le Nhat Huy, vice-diretor do Departamento de Cirurgia Colorretal e Perineal.

O plano inicial era retirar o animal através do ânus, mas um limão, também inserido pelo homem durante a masturbação, impedia a passagem. A solução foi a cirurgia.

Ao abrir o paciente, os médicos encontraram a enguia, que ainda estava viva, e a removeram. O limão também foi retirado.

Após a cirurgia, os médicos realizaram uma colostomia para evitar que matéria fecal passasse pelo corte feito pela mordida da enguia.