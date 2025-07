Sister Hong: chinês se veste de mulher, grava encontros com centenas de homens e viraliza

Homem chinês se vestia de mulher e tinha relações sexuais com outros homens - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um caso vem tomando conta das redes sociais nesta sexta-feira, 18, onde um homem de 38 anos, conhecido como “Sister Hong”, ou em tradução literal “Irmã Hong”, se vestia como uma mulher, gravava e vendia vídeos de relações sexuais com outros chineses sem o consentimento dos mesmos. Ele foi preso no início de julho em Nanquim, na China, por divulgação ilegal de imagem.

Nas imagens é possível ver o autor dos vídeos utilizando uma espécie de disfarce, com uma peruca, maquiagem e até uma máscara para atender outros homens em sua própria residência. De acordo com as autoridades, até programas para alterar sua voz e filtros de beleza ele chegou a utilizar.

O caso alcançou milhares de visualizações nas redes sociais chinesas, como Weibo e Xiaohongshu, onde foi divulgado que o mesmo oferecia encontros sexuais em troca de alimentos simples, como frutas, e se passava por "mulher casada em busca de experiências com outro homem" para atrair mais homens.

Um ponto que chamou a atenção do público é a idade das vítimas, que aparentavam ser bem jovens, mas também que alguns retornavam para outros encontros, mesmo descobrindo a verdadeira identidade da “Irmã Hong”.

"Sister Hong" foi preso por vender seus vídeos com outros homens sem o consentimento deles | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na plataforma de vídeos Tik Tok, diversos conteúdos sobre esse caso vieram à tona, onde mulheres expõem traições sofridas pelos namorados e noivos com Sister Hong, alguns mais de uma vez.

Por mais que o caso tenha rendido diversos memes, o caso deve ser tratado como de alta seriedade e as autoridades seguem investigando para encontrar mais detalhes. A “Irmã Hong” segure preso.