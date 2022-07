Só legalização pode derrubar máfias, diz ex-presidente da Colômbia

Na contramão de muitos políticos no Brasil, que usam o tema para atacar adversários mesmo sem apresentar provas sobre o posicionamento dos rivais, o ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, mesmo sendo de oposição ao atual mandatário, disse estar 100% em acordo com Gustavo Petro quando o tema é legalização das drogas.



“Trabalhei em destruir plantações de coca com químicos que são destrutivos para a natureza e para o homem, fiz apreensões de drogas, mandei extraditar mais de 1.400 narcotraficantes. E, mesmo assim, o negócio do narcotráfico continuou e continua, até maior que antes. O que isso me ensinou? Que essas soluções não debilitam as máfias. E que a solução é a legalização das drogas”, disse Juan Manuel Santos em entrevista à Folha de S. Paulo, publicada nesta quinta-feira, 7.

Ganhador do Nobel da Paz em 2016 por conseguir acordo de paz com as Farc durante seu governo, Juan Manuel Santos disse enxergar a reforma agrária como um importante fator de transformação na Colômbia. “A Colômbia é um país muito desigual, com 80% da concentração de terras em mãos de poucas famílias”, justificou.