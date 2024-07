Sob crítica de ministro da Segurança, Israel liberta 50 palestinos

País já vive guerra há mais de 100 dias - Foto: Jack Guez | AFP

Israel libertou 50 palestinos que estavam presos, nesta segunda-feira, 1º, segundo informações divulgadas por jornais palestinos. A medida ainda não foi confirmada pelos portais israelenses.

Um dos libertos, Mohammed Abu Salmiya, diretor do hospital Al Shifa, um dos maiores da região, tinha sido detido em novembro. O hospital foi alvo de uma operação militar israelense no final de março, sob a alegação de que estava hospedando células terroristas do Hamas.

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, criticou a decisão. “A libertação do diretor do hospital Shifa em Gaza, juntamente com dezenas de outros terroristas, é uma negligência em segurança. Chegou a hora de o primeiro-ministro impedir Gallant e o chefe do Shin Bet de conduzirem uma política independente contrária à posição do Gabinete e do Governo”, declarou Itamar Ben Gvir nas redes sociais.

Em uma coletiva de imprensa, o diretor do hospital Al Shifa, Mohammed Abu Salmiya, informou que foi alvo de graves torturas durante seu tempo preso. O médico sofreu fratura em um polegar e disse que vários presos tinham sido submetidos a torturas.