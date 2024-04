Sobe para 115 o número de mortos em ataque em Moscou | A TARDE

Subiu para 115 o número de mortos no ataque a tiros seguido de incêndio em uma casa de espetáculos em Krasnogorsk, em Moscou, nesta sexta-feira, 22. O número de feridos passou para 145, segundo informações do Serviço Federal de Segurança da Rússia.

O grande incêndio — que já foi contido, segundo o governador da capital — consumiu parte do prédio, e cerca de 100 pessoas foram resgatadas pelo terraço do complexo, através de escadas e helicópteros. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque, mas integrantes do governo também apontam para a Ucrânia, que nega.

“De acordo com dados preliminares, um grupo de desconhecidos de duas a cinco pessoas em uniformes táticos, armados com armas automáticas, abriu fogo contra os guardas na entrada da sala de concertos [do centro comercial]. Depois começaram a atirar nos espectadores no foyer”, afirmaram autoridades locais à agência Interfax.

Os bombeiros foram impedidos inicialmente de atuar no combate às chamas por questões de segurança e precisaram aguardar a chegada das forças especiais da polícia. Houve dificuldade em conseguir apagar os focos das chamas por causa das altas temperaturas e no acesso ao interior do prédio. O Ministério das Situações de Emergência afirma que 320 pessoas participavam do trabalho, que envolve até helicópteros normalmente usados em incêndios florestais.

Um balanço anterior das forças de segurança (FSB) havia informado que ao menos 60 pessoas morreram no ataque ao complexo Crocus City Hall.

Os disparos foram relatados pouco antes do show da band Piknik, que se apresentaria em um teatro localizado no centro comercial. Além do show, havia uma competição de dança infantil, e testemunhas relataram uma grande confusão quando os primeiros disparos foram ouvidos. O incêndio foi causado pelos atiradores, que atearam fogo às cadeiras, e as chamas rapidamente se espalharam pela sala de espetáculos e pelo prédio.