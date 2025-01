Soldados norte-coreanos são capturados na Rússia, diz Zelensky

Informação foi divulgada por presidente ucraniano - Foto: Reprodução | Instagram Volodymyr Zelensky

A Ucrânia capturou dois soldados norte-coreanos em Kursk, na Rússia. A informação foi divulgada neste sábado, 11, pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky.

Zelensky afirmou que a captura é uma prova da atuação do país asiático no conflito Ucrânia-Rússia, que teve início em 2022.

O presidente garantiu que os soldados estão recebendo toda assistência médica necessária.

"Assim como todos os prisioneiros de guerra, esses dois soldados norte-coreanos estão recebendo a assistência médica necessária", afirmou.

A Coreia do Norte entrou no conflito no final de 2024, colaborando com o envio de soldados e projéteis, segundo a Ucrânia.