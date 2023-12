Solteiro, Milei indica a irmã como primeira-dama da Argentina | A TARDE

Geralmente exercida por esposas de presidentes, a função de primeira-dama, na Argentina, será exercida pela irmã de Javier Milei.



Para conseguir nomear Karina Milei, o novo presidente da Argentina, em seu primeiro dia de governo, nesta segunda-feira, 11, assinou um decreto que derruba um outro decreto, de 2018, que impedia parentes de membros eleitos de servirem na máquina pública.

Além de primeira-dama, Karina também será secretária-geral do governo. Javier Milei tomou posse do cargo neste domingo, 10, em cerimônia que aconteceu em Buenos Aires com a presença do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL).