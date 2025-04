Tempestades de raios matam 69 pessoas na Índia e no Nepal

Clima extremo e aumento de raios: uma ameaça crescente na Ásia - Foto: AFP

Tempestades de raios excepcionalmente intensas deixaram pelo menos 69 mortos nesta semana na Índia e no Nepal, segundo informaram autoridades locais neste sábado, 12.

No estado de Bihar, no leste da Índia, 61 pessoas morreram entre quinta e sexta-feira após fortes tempestades com relâmpagos. Já no vizinho Nepal, autoridades de gerenciamento de desastres confirmaram outras oito mortes atribuídas a descargas elétricas.

Embora enchentes repentinas e raios sejam fenômenos comuns na região, cientistas têm alertado que o aquecimento global está intensificando esses eventos, tornando-os mais frequentes e letais.

De acordo com estudos recentes, a mudança climática está associada ao aumento na formação de tempestades elétricas, especialmente em países tropicais como a Índia. O país, que já registra cerca de 1.900 mortes por raios a cada ano, enfrenta agora um cenário ainda mais alarmante.

“O aumento da temperatura média atmosférica favorece a elevação de massas de ar quente e úmido, o que pode intensificar a formação de nuvens de tempestade e descargas elétricas”, explicam meteorologistas.

Rastro de destruição

Além das mortes, há registros de danos materiais em áreas rurais e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Em muitos casos, as vítimas foram atingidas enquanto trabalhavam no campo ou se abrigavam sob árvores — situações comuns em regiões com infraestrutura precária.

Especialistas reforçam a necessidade de ações de prevenção, alertas meteorológicos eficientes e educação comunitária, principalmente em áreas vulneráveis e de alta incidência de raios.