Terremoto de 5,7 na escala Richter atinge Argentina

Tremor ocorreu a uma profundidade de 107 quilômetros - Foto: Reprodução

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu o noroeste da Argentina neste domingo, 20. O tremor que sacudiu a cidade de San Juan foi registrado pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC).

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) confirmou o ocorrido, registrado às 19h59 no horário local, mesmo horário de Brasília. Ainda não há relatos de vítimas ou estragos. De acordo com avaliação do USGS, o risco de fatalidades é muito baixo.

De acordo com o EMSC, o tremor foi a uma profundidade de 107 quilômetros. Abalos sísmicos também foram registrados na mesma região, especificamente na fronteira entre o Chile e a Argentina.

Os primeiros tremores foram no Chile, às 00h49 em Camiña, com magnitude de 4,1. Já às 5h02, a região de Vallenar registrou tremor de 4,7. Um terceiro abalo sísmico de magnitude 4,6 foi registrado pelo EMSC em Aguilar, norte do país, horas antes do terremoto em San Juan.

Relatos da imprensa do país apontam que o tremor teria sido sentido ainda em Córdoba, também na Argentina.