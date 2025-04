Terremoto de 6,9 atinge Papua-Nova Guiné e assusta moradores

Terremoto de magnitude 6,9 em frente à costa de Papua-Nova Guiné - Foto: Reprodução / USGS

Papua-Nova Guiné foi abalada por um terremoto de magnitude 6,9 na manhã deste sábado, 5, no horário local — ainda sexta-feira à tarde no Brasil. O epicentro foi registrado no mar, a cerca de 194 quilômetros ao sudeste de Kimbe, cidade mais próxima da região atingida, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 km, por volta das 6h04 no horário local (17h04 de sexta em Brasília).

A força do sismo chegou a gerar alertas de tsunami, posteriormente descartados pelo Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico. Apesar da intensidade do abalo, não foram relatados danos graves nem necessidade de evacuação.

“Sim, sentimos o terremoto aqui (...) mas não houve grandes danos. Nada foi danificado aqui e não houve evacuação”, relatou Marolyn Simbiken, recepcionista do hotel Liamo Reef Resort, localizado em Kimbe, à agência AFP.

O USGS também informou que, após o tremor principal, a região foi atingida por réplicas que variaram entre 4,9 e 5,3 de magnitude.

Papua-Nova Guiné está situada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma das zonas com maior atividade sísmica do planeta. Terremotos são relativamente comuns na região, devido à intensa movimentação das placas tectônicas que afetam o sudeste asiático e o Pacífico.