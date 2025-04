Tarifas de Trump entram em vigor neste sábado e elevam tensão global

Donald Trump - Foto: Jim Watson/AFP

As tarifas impostas pelo presidente norte-americado Donald Trump aos produtos importados pelos Estados Unidos passam a valer a partir deste sábado, 5. As primeiras a entrar em vigor serão as taxas de 10% para países como o Brasil.

As taxações que atingem mais de 180 países e regiões, incluindo a União Europeia, China, Índia e Japão, afetaram bastante o mercado financeiro americano, que perdeu mais de US$ 7 trilhões em dois dias.

Na sexta, 4, as bolsas americanas despencaram depois que a China decidiu taxar em 34% todos os produtos importados dos Estados Unidos em defesa ao tarifaço de Trump. No Brasil, o Ibovespa também encerrou a sexta em queda e o dólar subiu.

O receio dos investidores é de que haja uma desaceleração da economia no mundo inteiro por causa da guerra comercial provocada. Conforme projetou o banco J.P. Morgan, o risco de uma recessão global este ano subiu de 40 para 60%.