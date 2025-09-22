Terremoto de magnitude 4,3 atinge área próximo a universidade nos EUA

Área da California sob alerta de tsunami (ilustração) - Foto: Apu GOMES | AFP

Um terremoto foi registrado nesta segunda-feira, 22, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, de acordo com o Serviço de Geologia americano (USGS, na sigla em inglês). A magnitude foi 4,3.

Segundo o USGS, o tremor aconteceu por volta das h no horário local (7h em Brasília) e teve epicentro na cidade de Berkeley, na costa oeste da baía de São Francisco. O terremoto teve profundidade de 7,8 km, considerada próxima à superfície.

Nas redes sociais, moradores relataram terem sentido o terremoto e alguns disseram que foram acordados pelo fenômeno. Um alerta foi emitido para os celulares dos moradores segundo a imprensa local.

Ainda não há informações de pessoas feridas por conta do terremoto. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve danos significativos na cidade. De acordo como USGS, o terremoto ocorreu a poucos quarteirões da Universidade da Califórnia em Berkeley.