Tiroteio em escola dos Estados Unidos deixa três feridos

A informação foi divulgada pela Polícia Metropolitana de Nashville - Foto: Divulgação/Polícia Metropolitana de Nashville

Um tiroteio em uma escola nos Estados Unidos deixou ao menos três feridos nesta quarta-feira, 22, segundo a Polícia Metropolitana de Nashville.

Leia mais:

>> Cancelado show do trapper Oruam no Carnaval de Salvador

>> Dólar despenca para R$ 5,92 sem anúncios de tarifas de Trump

>> Abastecimento de água será interrompido em cidades da Bahia; saiba quais

De acordo com as autoridades, o caso aconteceu na Antioch High School, em Nashville, estado do Tenessee. “Um incidente de tiroteio está sob investigação na Antioch High School”, disse a polícia local em um comunicado.

Três pessoas ficaram feridas, incluindo o suspeito, que atirou em si mesmo, afirma a polícia. Até o momento, a identidade do atirador ainda não foi revelada. O estado de saúde dos feridos também não é público.