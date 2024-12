Tóquio quer implementar semana de 4 dias de trabalho

Ação é considerada significativa visto que se trata de um dos maiores empregadores do país - Foto: Reprodução | Pexels

Tóquio vai mudar a sua política trabalhista devido a crise população que o Japão vem enfrentando. Para frear o alto envelhecimento na cidade, o governo metropolitano decidiu instaurar uma semana de trabalho com apenas quatro dias.

A medida começa a valer somente em abril de 2025. A ação é considerada significativa visto que se trata de um dos maiores empregadores do país. Além da mudança de jornada do trabalho, a agência também reforça seus benefícios de licença para cuidar de crianças, permitindo que algumas pessoas trabalhem menos horas por dia para equilibrar melhor suas responsabilidades domésticas.

“Continuaremos a revisar os estilos de trabalho de forma flexível para garantir que as mulheres não tenham de sacrificar suas carreiras devido a eventos da vida, como parto ou criação de filhos”, disse a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, em um discurso na semana passada, informou o Japan Times.

As novas políticas levam em conta a queda da taxa de natalidade no Japão. De janeiro a junho, o país registrou 350.074 nascimentos, uma queda de 5,7% em relação ao mesmo período em 2023, segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.

A taxa de fertilidade total do país, que representa o número de filhos que uma mulher tem em sua vida, estava em 1,2 em 2023, e em Tóquio, a taxa de natalidade foi ainda mais baixa, em 0,99. Para manter uma população amplamente estável, é necessária uma taxa de natalidade de 2,1, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A idade média de um cidadão japonês é de 49,9, segundo a Central Intelligence Agency. Nos EUA, a idade média é de 38,9.

Nesse sentido, horários flexíveis e a capacidade de trabalhar remotamente têm sido frequentemente sugeridos como uma forma de ajudar as mulheres, em particular, a conciliar as responsabilidades do trabalho e da vida doméstica. Também vale a pena observar que existem algumas armadilhas em potencial para as mulheres quando se trata de trabalho remoto. No entanto, as empresas com exigências rígidas de descanso estão perdendo talentos femininos.