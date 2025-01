Torre Eiffel é evacuada após incêndio nesta terça-feira

Fogo se alastrou após atingir o cabo de um dos elevadores do equipamento - Foto: Elite Admin

Um curto-circuito provocou um incêndio na Torre Eiffel, em Paris, na manhã desta terça-feira, 24. Devido às chamas, o famoso ponto turístico da capital francesa precisou ser evacuado. Na ocasião, não houve feridos.

O fogo se alastrou após atingir o cabo de um dos elevadores do equipamento, de acordo com informações do g1. Os bombeiros foram acionados após o alarme ter disparado e controlaram as chamas.

Leia mais

>> Herdeiros de Eiffel cobram retirada dos anéis olímpicos da torre ícone de Paris

>> Rota Salvador-Paris espera consolidar capital baiana como "hub internacional"

A Torre Eiffel será reaberta gradualmente ainda hoje, mas apenas até o segundo andar, afirma a empresa que administra o monumento, a Société d'exploitation de la Tour Eiffel (Sete).