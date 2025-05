Trump anuncia investigação contra Beyoncé; entenda o caso - Foto: AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a agitar o cenário político e cultural nesta semana. Por meio de uma publicação em seu perfil oficial na rede Truth Social, ele declarou que determinou uma investigação contra artistas como Beyoncé, Bruce Springsteen, Bono Vox (U2) e a apresentadora Oprah Winfrey. O motivo? Supostos pagamentos ilegais feitos pela campanha democrata de Kamala Harris a esses nomes da cultura pop durante as últimas eleições.

Segundo Trump, os artistas receberam quantias milionárias para fazer declarações públicas de apoio à então candidata Kamala Harris. "Beyoncé foi paga 11 milhões de dólares para subir no palco, endossar rapidamente Kamala e sair sob vaias intensas por nunca ter se apresentado, nem sequer com uma música!", afirmou ele, classificando o episódio como "fraude eleitoral ilegal no mais alto nível".

Beyoncé foi paga 11 milhões de dólares para subir no palco, endossar rapidamente Kamala e sair sob vaias intensas por nunca ter se apresentado, nem sequer com uma música Trump

Trump ainda citou que outros artistas “têm muito o que explicar” e sugeriu que contribuições feitas dessa forma configurariam crime federal.

Kamala nega acusações e Oprah se defende

A campanha de Kamala Harris rebateu as declarações e negou qualquer pagamento indevido a artistas. Segundo o comitê eleitoral da democrata, todas as participações foram voluntárias e não envolveram transações ilegais.

Já a apresentadora Oprah Winfrey confirmou que sua produtora, a Harpo Productions, recebeu cerca de US$ 1 milhão para produzir um evento relacionado à campanha, mas enfatizou que não houve pagamento pessoal a ela. “A prestação de contas da campanha está disponível e o valor pago à equipe está devidamente registrado”, afirmou a empresária.

Até o momento, Beyoncé, Bruce Springsteen e Bono Vox ainda não comentaram publicamente sobre a acusação. A Casa Branca também não deu detalhes sobre os próximos passos dessa suposta investigação.