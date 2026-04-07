Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CESSAR-FOGO

Trump concorda em suspender ataques ao Irã por duas semanas; entenda

Presidente dos EUA afirmou que só cumprirá a suspensão dos ataques mediante à reabertura do Estreito de Ormuz

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

07/04/2026 - 20:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou em suspender ataques ao Irã por duas semanas. O anúncio foi feito por meio da rede social Truth Social na noite desta terça-feira, 7, menos de duas horas antes do fim do prazo que ele havia estabelecido para que o país persa fechasse um acordo e reabrisse o Estreito de Ormuz.

Ainda assim, ele afirmou que só cumprirá a suspensão dos ataques mediante à reabertura da passagem marítima.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Este será um CESSAR-FOGO bilateral! A razão para tal é que já cumprimos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito avançados em um acordo definitivo sobre a PAZ a longo prazo com o Irã e a PAZ no Oriente Médio", acrescentou o republicano.

Segundo Trump, os Estados Unidos receberam uma proposta de 10 pontos do Irã, destacando que o documento é uma "base viável para negociação":

"Quase todos os pontos de discórdia anteriores foram acordados entre os Estados Unidos e o Irã, mas um período de duas semanas permitirá que o acordo seja finalizado e consolidado".

Leia Também:

"Toda uma civilização morrerá": Trump faz ultimato dramático ao Irã
Tiroteio perto do consulado de Israel deixa ao menos um morto
Petróleo dispara e barril supera R$ 566 com ameaça de Trump ao Irã

Israel concorda com cessar-fogo

Além dos EUA, Israel também deve acatar o cessar-fogo, segundo informações de um alto funcionário da Casa Branca divulgadas pela CNN. O país também concordou em suspender os bombardeios enquanto as negociações continuam, afirmou a fonte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump estados unidos Irã

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x