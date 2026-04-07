Trump concorda em suspender ataques ao Irã por duas semanas; entenda

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Brendan Smialowski | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concordou em suspender ataques ao Irã por duas semanas. O anúncio foi feito por meio da rede social Truth Social na noite desta terça-feira, 7, menos de duas horas antes do fim do prazo que ele havia estabelecido para que o país persa fechasse um acordo e reabrisse o Estreito de Ormuz.

Ainda assim, ele afirmou que só cumprirá a suspensão dos ataques mediante à reabertura da passagem marítima.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Este será um CESSAR-FOGO bilateral! A razão para tal é que já cumprimos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito avançados em um acordo definitivo sobre a PAZ a longo prazo com o Irã e a PAZ no Oriente Médio", acrescentou o republicano.

Segundo Trump, os Estados Unidos receberam uma proposta de 10 pontos do Irã, destacando que o documento é uma "base viável para negociação":

"Quase todos os pontos de discórdia anteriores foram acordados entre os Estados Unidos e o Irã, mas um período de duas semanas permitirá que o acordo seja finalizado e consolidado".

Israel concorda com cessar-fogo

Além dos EUA, Israel também deve acatar o cessar-fogo, segundo informações de um alto funcionário da Casa Branca divulgadas pela CNN. O país também concordou em suspender os bombardeios enquanto as negociações continuam, afirmou a fonte.