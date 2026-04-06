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Petróleo dispara e barril supera R$ 566 com ameaça de Trump ao Irã

Valor superou os US$ 110 no mercado internacional após ultimato dos EUA contra o Irã

Redação e AFP

Por Redação e AFP

06/04/2026 - 9:23 h

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Um homem segura uma bandeira nacional iraniana em um cruzamento na Praça Valiasr, em Teerã
Um homem segura uma bandeira nacional iraniana em um cruzamento na Praça Valiasr, em Teerã -

O mercado global de energia vive uma segunda-feira, 6, de alta volatilidade. Os preços do petróleo voltaram a romper a barreira dos US$ 110 (cerca de R$ 566,50) nas primeiras negociações, impulsionados pelo acirramento do conflito no Oriente Médio e pelas recentes declarações do presidente dos EUA, Donald Trump.

Trump elevou o tom no último domingo, prometendo "destruir pontes e usinas de energia" iranianas caso o país não reabra imediatamente o Estreito de Ormuz. A rota é vital para a economia global, sendo responsável pelo trânsito de 20% de toda a produção mundial de petróleo.

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Cotações e movimentação

Com o dólar operando na casa dos R$ 5,15, os valores convertidos trazem preocupação extra para o mercado brasileiro:

  • Brent (referência mundial): negociado próximo a US$ 109,20 (R$ 562,38).
  • WTI (referência EUA): cotado a US$ 100,75 (R$ 518,86), após salto de 11% no fechamento anterior.

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Ultimato de terça-Feira

O bloqueio de Ormuz, imposto por Teerã desde o final de fevereiro, é o principal gatilho da crise. Trump estabeleceu a noite de terça-feira, 7, como prazo final para a reabertura do canal.

A ameaça de atacar alvos civis é vista por analistas como uma escalada drástica que pode levar o barril a níveis históricos, impactando diretamente o preço da gasolina e do diesel nas refinarias.

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EUA Petróleo trump

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