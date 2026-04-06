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Petróleo dispara e barril supera R$ 566 com ameaça de Trump ao Irã
Valor superou os US$ 110 no mercado internacional após ultimato dos EUA contra o Irã
Por Redação e AFP
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O mercado global de energia vive uma segunda-feira, 6, de alta volatilidade. Os preços do petróleo voltaram a romper a barreira dos US$ 110 (cerca de R$ 566,50) nas primeiras negociações, impulsionados pelo acirramento do conflito no Oriente Médio e pelas recentes declarações do presidente dos EUA, Donald Trump.
Trump elevou o tom no último domingo, prometendo "destruir pontes e usinas de energia" iranianas caso o país não reabra imediatamente o Estreito de Ormuz. A rota é vital para a economia global, sendo responsável pelo trânsito de 20% de toda a produção mundial de petróleo.
Cotações e movimentação
Com o dólar operando na casa dos R$ 5,15, os valores convertidos trazem preocupação extra para o mercado brasileiro:
- Brent (referência mundial): negociado próximo a US$ 109,20 (R$ 562,38).
- WTI (referência EUA): cotado a US$ 100,75 (R$ 518,86), após salto de 11% no fechamento anterior.
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Ultimato de terça-Feira
O bloqueio de Ormuz, imposto por Teerã desde o final de fevereiro, é o principal gatilho da crise. Trump estabeleceu a noite de terça-feira, 7, como prazo final para a reabertura do canal.
A ameaça de atacar alvos civis é vista por analistas como uma escalada drástica que pode levar o barril a níveis históricos, impactando diretamente o preço da gasolina e do diesel nas refinarias.
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