Trump vai impor tarifas de 25% sobre importações do México e Canadá

Presidente americano, Donald Trump - Foto: Jim WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 30, que os Estados Unidos aplicarão uma tarifa de 25% sobre as importações do México e do Canadá, a partir deste sábado, 1º.

“Poderemos ou não. Vamos tomar essa decisão provavelmente hoje à noite”, disse Trump aos repórteres na Casa Branca.

Entre os motivos, Trump indicou que se trata de uma retaliação ao que ele avalia como falta de empenho dos dois países de coibir a entrada de fenatanil e imigrantes ilegais nos EUA.

"O primeiro é o grande número de pessoas que entraram em nosso país de forma terrível e excessiva. O segundo são as drogas, o fentanil e tudo o mais que entrou no país. O terceiro são os enormes subsídios que estamos dando ao Canadá e ao México na forma de déficits", afirmou.

O gabinete do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, não estava imediatamente disponível para comentários. O Ministério da Economia do México não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.