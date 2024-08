Turista é devorado por crocodilo de 5 metros ao salvar a esposa em rio

O australiano Dave Hogbin, de 40 anos, morreu ao ser devorado por um crocodilo enquanto tentava salvar a esposa de um afogamento. O caso aconteceu em Crocodile Bend, uma região turística em Cooktown (Queensland, Austrália).

Dave estava em viagem de férias com a esposa e os três filhos. Quando caminhava pelas margens do Rio Annan, no último sábado, 3, a terra cedeu e Dave e Jane caíram na água, que é infestada de répteis, de acordo com reportagem da ABC News.

"Apesar de ser alto, forte e em forma, as condições do terreno fizeram com que Dave não conseguisse sair da água", disse a família em nota.

Leia também:

>> VÍDEO: Crocodilo gigante tenta atacar crianças em túnel de zoológico

>> Idoso morre ao ser atacado por 40 crocodilos no Camboja

A esposa, que havia ficado mais próxima da margem do rio, tentou resgatar Dave. Mas ela logo começou também a afundar.

"O ato final e decisivo de Dave foi soltar o braço de Jane quando percebeu que ela estava caindo, apesar de saber que ela era sua única tábua de salvação. Em instantes, ele foi levado", acrescentou a declaração. Jane disse que a decisão do marido de soltá-la salvou a sua vida.

Dave, que era médico na cidade de Newscastle (Austrália), foi devorado por um crocodilo de 5 metros de comprimento. O animal foi localizado por agentes ambientais e abatido nesta terça-feira, 6. Os restos mortais do turista foram encontrados no estômago do réptil.