VÍDEO: Crocodilo gigante tenta atacar crianças em túnel de zoológico

Imagens foram gravadas pela criadora de conteúdo brasileira Tayane Duarte - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo gravado no zoológico de Miami, nos Estados Unidos, tem viralizado nas redes sociais por mostrar crianças em um túnel que fica dentro de um aquário e cercado por crocodilos gigantes. Em um dos momentos, inclusive, o animal chega a tentar atacar o tubo com os meninos.

Nas imagens, o crocodilo vai de um lado para o outro, passando por cima das crianças e ainda chega a abrir a boca, tentando abocanhar o vidro. Por conta da situação, um dos pequenos ainda corre assustado.

As imagens foram gravadas pela criadora de conteúdo Tayane Duarte, que é brasileira natural do estado de Minas Gerais. Ela é mãe das meninas Laís e Lauren, de 6 e 2 anos, respectivamente, e mora há cinco anos com a família nos Estados Unidos.

O vídeo foi feito em janeiro e se tornou viral. Atualmente, o registro acumula mais de 50 milhões de visualizações. "Meu Deus, que medo", admitiu uma pessoa. "Eu que não confio nesse vidro", disse outra. "Eu ia morrer só por estar presa nesse negócio", comentou mais uma.

Assista: