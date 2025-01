Vaticano aprova diretrizes que permitem que homossexuais sejam padres

Vaticano muda diretrizes sobre entrada de homossexuais nos seminários seminários - Foto: Filippo Monteforte | AFP

O Vaticano aprovou novas diretrizes que permitem que homens homossexuais possam assumir o posto de padre e entrem nos seminários.

A nova política, entretanto, proíbe a prática do sexo, assim como é vetado para os seminaristas heterossexuais.

O Vaticano não havia tratado de forma aberta o tema anteriormente, mas as diretrizes aprovadas em 2016 diziam que os seminários não poderiam ter em seus quadros homens com "tendências homossexuais".

"Quando se trata de tendências homossexuais no processo de formação, também é apropriado não reduzir o discernimento apenas a este aspecto, mas ... compreender seu significado dentro do contexto mais amplo da personalidade do jovem", diz o documento aprovado em novembro de 2024.