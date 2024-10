Venezuela: justiça nega anulação da reeleição de Maduro

Suprema corte venezuelana é acusada de favorecer governismo - Foto: Juan Barreto/AFP

O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) declarou, nesta sexta-feira, 11, "inadmissível" o recurso apresentado pelo ex-candidato à Presidência, Enrique Márquez, solicitando a anulação de uma sentença emitida pela corte que validou a reeleição do presidente Nicolás Maduro.

Ex-diretor do Conselho Nacional Eleitoral pela oposição, Márquez apresentou o recurso no mês passado, juntamente com 20 dissidentes do chavismo, afirmando que a sentença que ratificou a vitória do presidente foi marcada por "vícios de inconstitucionalidade".

Em sua nova decisão, a corte mais alta do país, acusada de favorecer o governismo, considerou "inadmissível o pedido de revisão constitucional da sentença", ditada após um recurso apresentado por Maduro para certificar sua vitória. Segundo a corte, foi comprovada "a integridade inquestionável dos resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral".