Viciados em redes sociais processam big techs: “não há como escapar" | A TARDE

Um grupo de famílias dos Estados Unidos e Reino Unido entrou com ação judicial contra Meta, TikTok, Google e Snapchat por causarem dependência em seus usuários. É um dos maiores processos já movidos contra empresas do Vale do Silício.



Para uma das demandantes da ação, Taylor Little, de 21 anos, não foi possível recuperar sua vida durante a adolescência. “Você é constantemente bombardeado com fotografias de um corpo que não pode alcançar sem morrer. Não há como escapar disso”, afirmou a jovem.

A Meta, que é proprietária de Facebook, Instagram e WhatsApp, disse em nota que seus pensamentos estão com as famílias representadas nas queixas. “Queremos tranquilizar cada pai de que temos os interesses deles no trabalho que estamos fazendo para fornecer experiências online seguras e de apoio aos adolescentes”, se posicionou a Meta.

Google e Snapchat, por outro lado, negaram que são responsáveis por prejuízos aos seus usuários. “As alegações nessas queixas simplesmente não são verdadeiras. Proteger as crianças em todas as plataformas sempre foi fundamental para o nosso trabalho”, afirmou o Google em nota. O TikTok se recusou a comentar a ação. Com informações da BBC News.