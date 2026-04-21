Vida em Marte? NASA encontra moléculas orgânicas inéditas no planeta

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Solo de Marte - Foto: Reprodução| Shutterstock

Compostos orgânicos nunca antes identificados em Marte foram encontrados pelo Rover Curiosity, da NASA, segundo estudo publicado nesta terça-feira, 21, na revista Nature Communications.

A pesquisa, liderada pela geocientista Amy Williams, da Universidade da Flórida e equipes dos rovers Curiosity e Perseverance, analisaram amostras do solo marciano e revelou a presença de compostos orgânicos complexos até então desconhecidos no planeta.

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Vida em Marte?

Entre as substâncias detectadas, estão moléculas consideradas blocos fundamentais para a vida. Apesar disso, os cientistas destacam que ainda não é possível estabelecer qualquer relação direta com a existência de organismos vivos.

Desde 2012, o rover explora o planeta Marte e já identificou mais de 20 compostos orgânicos diferentes em amostras coletadas na região de Glen Torridon, dentro da cratera Gale.

A área é rica em minerais argilosos, conhecidos por sua capacidade de preservar moléculas orgânicas ao longo de bilhões de anos. Entre os achados, foram identificadas estruturas contendo nitrogênio semelhantes a precursores do DNA.

“Se quisermos procurar vestígios de vida na forma de carbono orgânico preservado, os resultados mostram que isso é possível”, afirmou Williams em comunicado.

Experimento realizado em 2020

Além disso, o rover identificou benzotiofeno, uma molécula rica em enxofre frequentemente associada a materiais trazidos por meteoritos.

De acordo com os autores, as descobertas indicam que Marte possui uma diversidade química maior do que se imaginava, com compostos preservados há cerca de 3,5 bilhões de anos.

“Acreditamos que estamos lidando com matéria orgânica preservada em Marte por cerca de 3,5 bilhões de anos. Isso nos permite avaliar a capacidade do ambiente de sustentar a vida”, disse a pesquisadora.

O experimento, realizado em 2020, exigiu planejamento rigoroso devido à quantidade limitada de reagentes disponíveis no rover. A técnica utilizada permitiu identificar compostos que não haviam sido detectados por métodos anteriores.