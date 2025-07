Vídeo: avião cai em rodovia na Itália e deixa dois mortos

Os destroços danificaram veículos que passavam pelo local - Foto: Reprodução | X

Um avião ultraleve caiu em uma estrada da Itália e deixou ao menos dois mortos. Um vídeo publicado por câmeras de vigilância da rodovia mostram a aeronave verde aparece em queda quase vertical e explodindo com o impacto.

O acidente aéreo envolveu um Promecc Aerospace Freccia e aconteceu na rodovia A21 Cordamolle-Ospitale, entre as comunas italianas Flero e Azzano Mella, na província italiana de Brescia.

Veja o vídeo:

De acordo com o portal La Milano, o avião perdeu o controle no ar. Os destroços danificaram veículos que passavam pelo local, e dois motoristas precisaram de atendimento médico após as chamas atingirem seus veículos. Apenas um deles precisou ser levado ao hospital.

As vítimas fatais, que estavam no ultraleve, foram identificadas como o advogado milanês Sergio Ravaglia, de 75 anos, e sua esposa, de 60 anos. Eles haviam decolado de Piacenza.

A rodovia ficou fechada por algumas horas, causando um grande congestionamento na região. A via só foi liberada após limpeza da pista. O Ministério Público de Brescia solicitou uma investigação ao Departamento de Polícia de Milão para esclarecer as circunstâncias do acidente.