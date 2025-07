Homem morre ao ser puxado por máquina de ressonância magnética

Homem acessou a área restrita sem autorização - Foto: Freepik

Um homem de 61 anos morreu na última quinta-feira, 17, após ser puxado por uma máquina de ressonância magnética enquanto usava uma corrente metálica no pescoço. O incidente ocorreu em uma clínica médica localizada em Westbury, Long Island, nos Estados Unidos.

De acordo com testemunhas, o homem entrou na sala da máquina após ouvir um familiar gritar durante o procedimento. Ele usava um colar metálico no pescoço e ignorou os alertas de segurança, acessando a área restrita sem autorização.

A máquina, que opera com campos magnéticos de alta intensidade, atraiu o objeto com força, puxando o homem para dentro da estrutura. O impacto causou um “episódio médico” não especificado pelas autoridades.

A vítima foi levada ao hospital em estado grave e morreu às 14h36 do mesmo dia. A Polícia do Condado de Nassau investiga o caso para apurar as circunstâncias do acidente e verificar se houve falha nos protocolos de segurança da clínica.