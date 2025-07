'Príncipe adormecido' morre após passar 20 anos em coma

Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud - Foto: Reprodução

O príncipe saudita Al-Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud morreu neste sábado, 19, aos 36 anos, após passar 20 anos em coma. A informação foi confirmada por seu pai, o príncipe Khaled bin Talal, pelas redes sociais.

"Com corações que creem na vontade e no decreto de Alá, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte de nosso amado filho: príncipe Al-Waleed bin Khaled bin Talal bin Abdulaziz Al Saud. Que Alá tenha misericórdia dele, que faleceu hoje", escreveu o pai no X, o antigo Twitter.

Al-Waleed sofreu um grave acidente de carro em 2005, enquanto estudava em uma faculdade militar em Londres, e desde então permanecia em coma, internado na Cidade Médica Rei Abdulaziz, em Riad, com suporte de aparelhos.

Durante duas décadas, a família e seguidores mantiveram a esperança de recuperação, mesmo com os médicos afirmando que não havia chance de ele despertar sem sequelas. Em alguns momentos, o príncipe chegou a apresentar pequenos movimentos, como levantar um dedo, o que renovava brevemente a fé dos familiares.

Conhecido como "Dede" pela família, Al-Waleed foi mantido vivo por decisão do pai, que sempre compartilhava mensagens de fé e imagens de orações com o filho.