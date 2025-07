CEO flagrado com amante em show do Coldplay é afastado de cargo

O casal estava em clima de romance durante a filmagem - Foto: Reprodução | TikTok

O CEO da empresa norte-americana Astronomer, Andy Byron, foi afastado do cargo e colocado em licença nesta sexta-feira, 18, após ser flagrado em imagens exibidas em um telão durante um show da banda Coldplay, em Boston (EUA), na última terça-feira, 15. Ele estava acompanhado de Kristin Cabot, com quem teria um relacionamento extraconjugal. Ambos são casados com outras pessoas.

O casal foi capturado pela “câmera do beijo” do evento enquanto se abraçava. Ao perceberem que estavam sendo filmados, tentaram esconder o rosto, mas o momento foi gravado por outros espectadores e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, levantando suspeitas de traição por parte do executivo.

“Ah, o quê… ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, brincou o cantor Chris Martin, vocalista da banda, ao perceber a situação.



O episódio também impactou Kristin Cabot, que ocupava o cargo de chefe de recursos humanos na Astronomer e também foi afastada.

A empresa, sediada em Nova York, informou ao jornal New York Post que Pete DeJoy, cofundador da Astronomer, assumiu temporariamente a liderança enquanto o caso é investigado internamente.

