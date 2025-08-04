VÍDEO: avião colide com aves e tem parte frontal destruída durante voo

Impacto causou sérios danos ao bico do avião - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Momentos de tensão marcaram um voo da companhia aérea Iberia no último domingo, 3, quando a aeronave, que partiu de Madrid com destino a Paris, precisou interromper a viagem após colidir com um grupo de pássaros em pleno ar. O impacto causou sérios danos ao bico do avião, obrigando o piloto a retornar imediatamente ao aeroporto de Barajas, na capital espanhola.

Un avión Airbus A321XLR de Iberia que se dirigía a París (vuelo IB579) regresó al aeropuerto de Barajas tras impactar con un ave poco después del despegue.



El incidente dañó la carcasa del radar, lo que obligó al piloto a retornar por precaución.#AviaciónSegura #VueloIB579 pic.twitter.com/gteIhYRAtC — Radio i99 (@Radio_i99) August 4, 2025

Imagens registradas por passageiros e publicadas nas redes sociais mostram o estrago na parte frontal do avião. A destruição do nariz da aeronave foi visível e impressionante, o que provocou desespero entre os ocupantes. Um dos passageiros relatou nas redes que os ocupantes só perceberam a gravidade da situação “quando estava tudo cheio de fumaça e ninguém sabia o que fazer”.

Vuelo Iberia 579 madrid paris , tuvimos que bolver a barajas a aterrizaje de emerrgencia , yodo salio bien al aprecer chocamos un ave pic.twitter.com/LBHNGQXnxG — Giancarlo Sandoval (@Giancarlo_Sndvl) August 3, 2025

Apesar do susto, todos os passageiros saíram ilesos. Após o pouso de emergência, a companhia providenciou a retirada de todos os ocupantes e o remanejamento para outro voo. Até o momento, a Iberia não divulgou nota oficial sobre o incidente.