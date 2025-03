VÍDEO: banda argentina polemiza ao transformar Milei em demônio

Banda argentina polemiza ao transformar Milei em demônio - Foto: Reprodução

A banda Dum Chica, de Buenos Aires, causou polêmica no Lollapalooza Argentina, nesse sábado, 23, ao projetar no telão do palco imagem de Javier Milei com presas, chifres de cabra e boca ensanguentada.

O cenário incluiu sacos de lixo e terminou com a explosão da cabeça do presidente, gerando grande repercussão nas redes sociais.

Veja o vídeo:

A banda Dum Chica encerrou seu show no Lolla Argentina com um vídeo de Javier Milei, presidente do país, sendo representado como um demônio e tendo sua cabeça explodida.



A performance gerou muita polêmica por lá.



https://t.co/aoY0md6Tuu — Matheus Izzo (@izzomrm) March 23, 2025

Diante da polêmica, o trio Lucila Storino (voz), Juana Gallardo (baixo) e Ramiro Pampin (bateria) publicou comunicado no Instagram assumindo a responsabilidade pela projeção.

“Nós, como artistas, somos responsáveis pelo conteúdo apresentado durante nossa apresentação no Lollapalooza. Nem a produtora, nem o festival, nem os patrocinadores tinham conhecimento prévio do material, e somos as únicas responsáveis pela mensagem exibida”, diz a nota.