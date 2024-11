Vídeo: homem mata esposa a facadas em transmissão ao vivo de karaokê

Após entregar a arma do crime, o autor foi preso e encaminhado à delegacia de polícia - Foto: Stock.xchng/ Andrew Martin

Uma mulher de 46 anos foi morta a facadas pelo marido durante uma sessão de karaokê em casa. O crime aconteceu na Indonésia e foi flagrado na noite de sábado, 2, quando a vítima cantava com familiares em uma transmissão ao vivo no Facebook.

Segundo a imprensa indonésia, Hertalina Boru Simanjuntak levou cinco golpes de faca do marido, Agus Herbin Tambun, de 47 anos. Ele entrou na casa da família da esposa e a surpreendeu no momento do karaokê.

Os familiares tentaram impedir a agressão, mas a vítima sofreu ferimentos na barriga, no peito e nas mãos. Ela foi levada às pressas ao Hospital Chevani Tebing Tinggi, mas não resistiu.

Agus Herbin Tambun fugiu e se escondeu na casa de um parente, onde foi localizado com a ajuda da comunidade e preso no domingo, 3. Segundo a polícia, ele confessou o crime e disse que foi motivado por ciúmes. “O agressor estava com ciúmes porque a vítima ainda se comunicava frequentemente com o ex-marido”, afirmou o chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia, Donny P. Simatupang,