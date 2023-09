Vídeo: 'rio' de vinho inunda ruas de cidade em Portugal

Uma inundação de vinho atingiu as ruas da cidade portuguesa de Anadia, a 30 quilômetros de Coimbra. Litros da bebida tomaram conta das ruas após o vazamento em uma destilaria local, em caso que aconteceu no último domingo, 10.

Os produtos saíram de dois depósitos de vinhos da destilaria Levira, que estão instalados no município de Portugal. Em imagens feitas por moradores locais, é possível notar a formação de um 'rio' formado pela vazão de vinho.

A Prefeitura local não soube informar a quantidade de bebida que escapou dos reservatórios da empresa. A destilaria ainda apura as causas do vazamento, além do risco causado ao meio ambiente.

Apesar de danos estruturais, a gestão local não identificou vítimas do acidente. Um rio fica próximo ao ponto onde aconteceram o rompimento dos depósitos da Levira.

Reprodução / Redes Sociais