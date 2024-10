Vídeo: veja destruição causada pela chegada do furacão Milton à Flórida

Chris Urso/Tampa Bay Times via AP - Foto: Chris Urso/Tampa Bay Times via AP

O mundo acompanhou com apreensão a chegada do furacão Milton à Flórida, nos Estados Unidos. O fenômeno tocou o solo por volta das 21h30 desta quarta-feira (9), horário de Brasília, com ventos devastadores de até 205 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

Leia mais

>> Itamaraty alerta brasileiros na Flórida sobre furacão Milton

>> Furacão Milton: brasileiro 'abre' câmeras para acompanhar em tempo real



Classificado inicialmente como furacão de categoria 5, Milton foi rebaixado para a categoria 3 pouco antes de atingir a costa americana e, ao longo da madrugada desta quinta-feira (10), enfraqueceu para a categoria 1. Mesmo assim, o impacto foi severo, com destruição generalizada.

Inundações e destruição na Flórida

Com potencial catastrófico, ele causou inundações em diversas áreas. O governador Ron DeSantis afirmou que 125 casas, muitas delas pré-fabricadas, foram destruídas.

Além disso, mais de dois milhões de residências e estabelecimentos comerciais estão sem energia, e várias mortes foram relatadas na costa do Atlântico, embora o número exato ainda não tenha sido confirmado pelas autoridades.

Rua alagada após a passagem do furacão Milton em Brandon, na Flórida | Foto: Chris Urso/Tampa Bay Times via AP

Desde o início da semana, o governo insiste para que as pessoas em áreas de risco, principalmente na cidade de Tampa e arredores, evacuem suas casas.



Mais de um milhão de residentes atenderam aos pedidos de evacuação, deixando regiões transformadas em cidades-fantasmas.

Itamaraty emite alerta aos brasileiros

Diante da gravidade do furacão, o Itamaraty emitiu um alerta no Portal Consular, no qual aconselhou os brasileiros que vivem na Flórida a ficarem atentos aos avisos das autoridades locais.

Os consulados-gerais em Orlando e Miami também reforçaram o aviso em suas mídias sociais. A recomendação é que todos sigam as instruções de segurança.

Confira imagens registradas no estado norte-americano após a chegada do furacão: