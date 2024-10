Furacão Milton: brasileiro 'abre' câmeras para acompanhar em tempo real

Autoridades afirmam que furacão Milton será 'catastrófico' - Foto: Reprodução / Youtube

Um brasileiro que mora em Polk County, um condado na Flórida, resolveu compartilhar o sinal das câmeras da sua casa para acompanhar em tempo real a passagem do furacão Milton.

"Fala, povo! Atendendo a pedidos, estamos deixando os sinais das câmeras da nossa casa abertos pra vocês acompanharem como está o tempo por aqui com a passagem do furacão Milton. Polk County, onde moramos, infelizmente está na rota do furacão e, segundo os metereologistas, seu "olho" estará em cima da gente por volta da meia noite. Ainda temos confiança de que ele desviará um pouco da gente, ou que chegará aqui categoria 1. Que Deus proteja toda Central Flórida", escreveu.

O furacão Milton está ficando ainda maior conforme se aproxima da costa da Flórida, mas perdeu um pouco da velocidade e agora está classificado na categoria 3. Antes, era considerado de nível máximo, a categoria 5.