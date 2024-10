Exclusivo! Baiano na Flórida faz relato sobre chegada do furacão Milton

Furacão chega na Flórida nas próximas horas - Foto: Divulgação | AFP

Moradores da Flórida, nos Estados Unidos, se preparam para a chegada do furacão Milton, que se aproxima da costa do estado, com ventos de até 250 km/h, e expectativa de chegada à terra firme até quinta-feira, 10. Ao Portal A TARDE, o baiano Lucca Carvalho, cantor e performer, contou sobre as mudanças necessárias para encarar o fenômeno.

Lucca é morador do leste da Flórida, e a previsão de chegada do furacão é pela zona oeste. Mesmo assim, o artista relata que recebeu o alerta de tornado. Ele explicou que, por causa do risco de alagamento, está na parte de cima da casa onde vive, com produtos estocados.

"Aqui não vai afetar muita coisa, não. A gente só acabou de receber o alerta de tornado aqui para a região porque está mexendo em tudo, e com as coisas que estão acontecendo aqui agora, vai acabar mexendo com todo mundo. Aqui na Flórida tem muito alagamento, e como acontece furacão o tempo inteiro, eles não reformam o sistema daqui [...] É muito mais fácil reformar uma casa inteira", explicou o artista, que continuou.

"O furacão não chegou ainda, então as coisas estão muito fechadas, estamos com estoques aqui, para poder segurar a onda. Nosso problema aqui fora vai ser alagamento e ventania lá fora [...] A gente está no sul do lado leste, e o furacão está chegando no lado oeste", afirmou Lucca.

As cidades de Tampa e Sarasota estão na rota da tempestade, reduzido para a categoria quatro (4). A área foi atingida pelo furacão Helene, que matou 235 pessoas, há duas semanas.

“Estou nervoso. Isso é algo pelo qual acabamos de passar com a outra tempestade: o solo está saturado, ainda estamos nos recuperando disso”, disse à AFP Randy Prior, 36 anos, morador de Sarasota e proprietário de uma empresa de piscinas.