Voo é evacuado após motor pegar fogo em situação assustadora; assista

Passageiros saíram da aeronave por escorregadores e escadas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um voo da United Airlines precisou ser evacuado nos Estados Unidos após um incêndio no motor do avião durante a decolagem, neste domingo, 2. O voo 1382, que partia do Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston, com destino a Nova York, decolou por volta das 8h30 (horário local) quando o motor começou a pegar fogo, gerando fumaça e chamas na asa direita da aeronave.

Os 104 passageiros e cinco membros da tripulação foram evacuados para a pista utilizando escorregadores e escadas. Felizmente, ninguém ficou ferido, conforme comunicado da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA). A decolagem foi suspensa ainda na pista após o Airbus A319 receber um alerta sobre o motor.

Um vídeo divulgado por uma passageira nas redes socais, mostra o momento em que a asa pega fogo, enquanto uma comissária de bordo pede que os passageiros permaneçam sentados.

Veja vídeo: