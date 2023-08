Zelenski "se convida" para ir ao Brasil: “Eu vou até Lula"

Após convidar o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para lhe visitar em seu país, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, se convidou para ir ao Brasil para conversar não só com o chefe do Executivo brasileiro, mas também com outros líderes latino-americanos.



"Ele [Lula] não pode vir ao meu país? Eu vou até ele", disse Zelenski em entrevista que foi ao ar na GloboNews. "A América Latina é muito importante para mim, especialmente o Brasil. Se receber o convite, eu vou", continuou.

A intenção de Zelenski é conseguir apoio internacional para a guerra contra a Rússia. Aliado do Brasil, o país presidido por Vladimir Putin reivindica que a Ucrânia não se alie à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), além dos territórios Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye.

Nesta semana, Putin se encontrou em São Petersburgo, na Rússia, com a ex-presidente brasileira, Dilma Rousseff, que atualmente é presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o banco do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.