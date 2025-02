Agropecuária de Morro do Chapéu anuncia primeiras atrações

Ano passado, a feira teve público de mais de 95 mil pessoas nos três dias do evento - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Morro do Chapéu divulgou na noite desta quarta-feira, 5, as primeiras atrações da Feira Agropecuária e Agricultura Familiar, que vai ser realizada nos dias 2, 3 e 4 de maio. O anúncio foi feito pela prefeita Juliana Araújo (PDT) por intermédio das redes sociais.

Vão se apresentar durante o evento os cantores Zezo Potiguar e Heitor Costa e a dupla Ramon e Randinho. No ano passado, a feira teve público de mais de 95 mil pessoas nos três dias e movimentou cerca de R$7,5 milhões na economia local.



Além das atrações musicais, o evento reúne expositores, entre criadores de equinos, caprinos, ovinos e bovinos de corte e de leite, além da exposição de produtos da gastronomia local, como vinhos, queijos, geleias, cafés e embutidos produzidos na cidade da Chapada Diamantina.

“A nossa feira já se consolidou como um dos principais eventos do setor agropecuário da Bahia, reunindo produtores, investidores e entusiastas do agronegócio em um espaço de troca de conhecimentos, inovação e oportunidades. Além de fortalecer a economia local, a feira é um grande incentivo à agricultura familiar, promovendo a valorização dos pequenos produtores e garantindo mais desenvolvimento para o campo”, disse a prefeita, ao ressaltar que as demais atrações musicais serão divulgadas nas próximas semanas.

Na edição deste ano, está confirmada mais uma edição do Poeirão de Morro do Chapéu, um evento dentro da feira que reúne criadores de cavalos para uma competição de marcha. Neste ano, o Poeirão vai contar com R$12 mil em premiações em diversas categorias.

A Feira vai contar também com atrativos relacionados à vinicultura. O município, que é a Capital do Vinho da Chapada Diamantina, conta hoje com quatro vinícolas em operação e outras três em estágio de implantação.

“O evento também impulsiona o turismo e movimenta toda a região, atraindo visitantes e fortalecendo nossa vocação para o enoturismo, a gastronomia e o ecoturismo. É um momento importante para Morro do Chapéu, que reafirma seu potencial econômico e produtivo”, salientou a prefeita.