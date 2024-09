Às vésperas das eleições, prefeitura de SAJ contrata mais de 500 estag

A seleção teria sido através do CIEE que intermedeia a contratação dos estagiários - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, sob gestão de Genival Deolino, firmou convênio para a contratação de 510 estagiários dos níveis médio, técnico e superior. Conforme informações preliminares, as contratações, em ano eleitoral, seriam uma forma de "empregar" cabos eleitorais.



Uma suposta prima da secretária de Governo, Gilsonilda Bonfim, chamada Renata Souza Almeida, teria inclusive sido uma das contratadas como estagiária.

A seleção teria sido através do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que intermedeia a contratação dos estagiários.

O contrato entre a prefeitura e o CIEE ainda teria sido assinado em novembro de 2023 com custo anual de R$ 6,68 milhões para a contratação de 450 estagiários de nível superior, 20 de nível técnico e 40 de nível médio. O valor mensal do contrato é de R$ 557,2 mil.



Do total de contratados, 81 estão no centro de custos do gabinete do prefeito, número que já atualizou para 88.



A reportagem tentou contato com a prefeitura do município, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.