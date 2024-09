Governo da Bahia oficializa acordo de colaboração com Emirados Árabes

Conforme antecipou o Portal A TARDE no ano passado, a proposta iniciou durante a passagem de Jerônimo ao país - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou na manhã desta quarta-feira, 18, um encontro com o embaixador dos Emirados Árabes para oficializar o acordo de colaboração técnica envolvendo o projeto das tâmaras na Bahia.

Conforme antecipou o Portal A TARDE no ano passado, a proposta iniciou durante a passagem de Jerônimo ao país, em março de 2023, onde lhe foi ofertado pela alta cúpula emiradense uma quantidade de mudas da tamareira, de 2 metros de altura cada.

Por ter grande valor para o povo árabe, por ser utilizada frequentemente no pós-jejum, o governo dos Emirados Árabes demonstrou interesse no cultivo da planta no Brasil, especialmente na região semiárida da Bahia, vontade também que foi expressada pelo governo do Estado, de acordo com apuração do Portal.

“Percebi a relevância da tâmara para a economia da região e como ela pode se adaptar ao clima do nosso Semiárido e se tornar um produto importante para a nossa agricultura”, reforçou o governador.

As mudas já chegaram ao Brasil, no entanto, estão em processo de quarentena na sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Brasília, para garantir que as mudas estão saudáveis, segundo detalhou o governador em anúncio.

Após o período, as mudas serão destinadas ao Governo da Bahia, que as enviará para municípios da região semiárida do estado.