Auditoria aponta falhas em obras do prédio da Câmara de Feira de Santana

Auditoria avaliou pagamentos realizados, confrontando-os com os serviços efetivamente executados - Foto: Divulgação

A empresa responsável por realizar a reforma do prédio anexo da Câmara Municipal de Feira de Santana tem até o dia 30 de abril para corrigir as falhas identificadas em um levantamento realizado por uma auditoria contratada no último dia 13 de março.

O pedido da auditoria foi feito pela Comissão de Avaliação de Transição, com o objetivo de levantar informações sobre a obra e possibilitar a retomada das intervenções de forma segura e transparente.

De acordo com o presidente da Casa Legislativa, Marcos Lima, a auditoria avaliou os pagamentos realizados, confrontando-os com os serviços efetivamente executados. Foi identificado o pagamento de R$ 4.035.955,03, do total de R$ 5.849.142,29, previsto no contrato. As inconsistências somam o total de R$ 1.395.865,89.

Os auditores também constataram que o contrato foi aditivado duas vezes, sendo que o primeiro termo prorrogou o prazo de execução até 31 de dezembro de 2024, e o segundo até 30 de abril de 2025. A reforma está suspensa desde o fim do ano passado, de acordo com publicação em edição extra nº 1.624 do Diário Oficial Eletrônico do Município.

De acordo com Marcos Lima, após a correção das “inconformidades”, vai ser feita uma nova análise técnica para verificar se o saldo contratual remanescente é suficiente para conclusão da obra ou se vai ser necessário renegociar valores, considerar serviços pendentes de pagamento ou até mesmo lançar nova licitação para a conclusão da obra.

“Temos um compromisso com os vereadores, os servidores e, acima de tudo, com o povo de Feira de Santana. Vamos entregar um prédio moderno, funcional e com total acessibilidade”, afirmou.