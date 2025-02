Augusto Castro confirma inauguração de Hospital de Base de Itabuna

Ministra da Saúde, Nísia Trindade, e prefeito de Itabuna, Augusto Castro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), fez reunião nesta quarta-feira, 12, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade. O gestor municipal aproveitou o momento para confirmar a inauguração do novo Hospital de Base de Itabuna, que está com previsão para março deste ano.

"Fala, pessoal! Estivemos há pouco, em audiência com a Ministra da Saúde, Nísia Trindade, para comunicar a inauguração do novo Hospital de Base, que acontecerá em Março! Esse que será um marco histórico para a saúde de #Itabuna, concretizado com muito trabalho e compromisso da nossa gestão, através do meu esforço pessoal, fruto da parceria com o Governo da Bahia", escreveu Augusto Castro.

"Fico feliz em saber que estamos avançando cada vez mais para garantir uma saúde de qualidade, com atendimento humanizado, moderno e eficiente. É mais uma promessa sendo cumprida, é #Itabuna no rumo certo!", acrescentou o prefeito.