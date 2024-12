Concurso da Prefeitura de Feira de Santana pode sofrer ações judiciais

Parlamentares cobraram posicionamento imediato do Governo Municipal e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) - Foto: Divulgação

A divulgação do resultado final do concurso público da Prefeitura de Feira de Santana, sem antes cumprir a exigência de publicação do gabarito definitivo das provas, está gerando reclamações por parte de candidatos. Na Câmara Municipal, parlamentares cobraram um posicionamento imediato por parte do Governo Municipal e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela aplicação das provas.

De acordo com o vereador Professor Ivamberg (PT), foram diversas as denúncias recebidas, comunicando que os candidatos tiveram acesso, apenas ao gabarito preliminar, antes do resultado divulgado na última terça-feira, 26.

“Houve inversão de publicações. Portanto, chamo a atenção da Secretaria de Administração no sentido de cobrar que a empresa publique o gabarito definitivo, a fim de evitar questionamentos sobre a legalidade do concurso”, disse.

O parlamentar acredita que tenha ocorrido alguma falha. Após uma breve investigação, constatou que, geralmente, o site da IBFC divulga em sequência os gabaritos preliminares e finais.

"Quando sai o preliminar, as pessoas entram com recurso para dirimir dúvida ou contestar alguma questão. Porque, aqui em Feira, ela não publicou também antes do resultado?”, indagou.

Ivamberg advertiu que o caso pode motivar judicialização por parte dos que se sintam prejudicados.

“Pode ser que a divulgação do gabarito final não influencie em nada”, observou Professor Ivamberg. No entanto, acrescentou, além de salvaguardar um direito do candidato, previsto no edital do concurso, vai servir para que as pessoas tenham a ciência exata de quantas questões acertaram.

O vereador sugeriu que o IBFC emita uma nota pública, explicando as razões de ter acontecido tal fato. “Não é normal. E é um ponto que todos estão reclamando. De nossa parte, estamos aqui para fiscalizar e denunciar sempre que se faça necessário”, finalizou.