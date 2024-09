Condenado por tentar matar mulher tem candidatura indeferida na Bahia

Pré-candidato foi condenado por tentar matar mulher com golpes de madeira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após pedido do Ministério Público eleitoral, a Justiça indeferiu o registro de candidatura de Analdino Egídio de Jesus ao cargo de vereador do Município de Adustina, nordeste da Bahia.

De acordo com a Justiça, o pré-candidato havia sido condenado a três anos de prisão pelo Tribunal do Júri da comarca de Paripiranga, no último mês de maio, por tentativa de feminicídio. Sendo assim, conforme prevê a legislação, Analdino não vai poder concorrer nas eleições.



Ainda de acordo com a Justiça eleitoral, o pré-candidato foi condenado por tentar matar uma mulher com golpes de madeira, o que causou fratura exposta no crânio da vítima.