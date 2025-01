Eliana Gonzaga faz balanço sobre primeiro mandato em Cachoeira

Prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Em visita ao Grupo A TARDE, na manhã desta terça-feira, 7, a prefeita reeleita de Cachoeira, no recôncavo baiano, Eliana Gonzaga (PT) resumiu o seu primeiro mandato como desafiador, mas com muitos avanços para a cidade.

“Foi um momento em que estávamos enfrentando uma pandemia, que era desconhecida por todos, contudo, superamos essa adversidade e conseguimos avançar muito. Tivemos também uma crise financeira nacional, mas conseguimos avançar, principalmente, na área de saúde, da educação e da assistência social”, resumiu, durante entrevista ao Portal A TARDE.

Conforme Eliana, entre os principais feitos da sua gestão está o reconhecimento internacional na Educação.

“Fomos contemplados, pelos quatro anos de mandato, e conseguimos a certificação do selo UNICEF, de reconhecimento internacional, por termos alcançado metas de acolhimento envolvendo questões dos cuidados com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Serviu para o fechamento do ano em alta”, ressaltou.

A prefeita de Cachoeira também evidenciou os trabalhos de pavimentação asfáltica da cidade, que continuará ao longo de 2025.

“Estamos avançando muito na questão de pavimentação das estradas vicinais que na verdade é para garantir o direito de ir e vir do cidadão, mas sobretudo também garantido escoamento das mercadorias à assistência, à saúde e a educação também com grande segurança. Nós temos muitos ribeirinhos e agricultores familiares, então nós precisamos ter resultados de qualidade”, disse.

A cidade foi uma das contempladas por programas do governo federal, com um projeto de revitalização do Conjunto Urbano do Quarteirão 7 de Setembro, de construção da Casa do Samba de Roda de Dona Dalva, do Terreiro Ilê Axé Icimimó Aganjú Didê, com uma creche escola e um Programa de Saúde da Família (PSF).

Foco para início do segundo mandato

A gestora antecipou que de imediato um dos seus focos será a entrega de obras, principalmente, a parte sanitária de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. “Nós já estamos iniciando 20 banheiros em cerca de 90 a 120 dias em três comunidades: Terra Vermelha, Ladeira do Padre Inácio e Urutuba”, detalhou.

Além disso, Eliana adiantou que a gestão está estudando, junto a empresários, um projeto para fomentar a agricultura familiar da região.

“Fomos a São Paulo conversar com esse grupo, de lá fomos convidados a irmos a Belém onde já existe um projeto similar e ficamos encantados com os resultados. Houve uma transformação social entre as famílias e vamos trazer esse modelo para Cachoeira”, disse, acrescentando que ainda este mês se reunirá com a equipe para finalizar os últimos detalhes, principalmente com valores. “Acredito que até o final do ano já esteja implantado.”